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Центральный матч тура. Ашур и Шовковский назвали стартовые составы на матч Полесье - Динамо
Стартовые составы команд
Фото – О. Попов
В 28-м туре УПЛ "Полесье" будет принимать "Динамо".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Полесья": Волынец, Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко, Батиста
Запасные: Кудрик, Матич, Виале, Сунцов, Михайличенко, Хадрой, Мельниченко, Битон, Йосефи, Таллес, Караман
Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат
Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Михавко, Брагару
Напомним, что UA-Футбол проведет
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