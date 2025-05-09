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Центральный матч тура. Ашур и Шовковский назвали стартовые составы на матч Полесье - Динамо

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Центральный матч тура. Ашур и Шовковский назвали стартовые составы на матч Полесье - Динамо

Фото – О. Попов

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 28-м туре УПЛ "Полесье" будет принимать "Динамо".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Полесья": Волынец, Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко, Батиста

Запасные: Кудрик, Матич, Виале, Сунцов, Михайличенко, Хадрой, Мельниченко, Битон, Йосефи, Таллес, Караман

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Михавко, Брагару

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "Полесье" - "Динамо".

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