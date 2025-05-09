"Хотел бы, чтобы люди пели всю ночь песни у отеля гостей", - Лупашко отметился странным заявлением перед матчем с Александрией

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко поделился ожиданиями от матча против "Александрии" в 28-м туре УПЛ.

"Это очень классно, что такой опыт есть. Думаю, что многие будут перенимать его в том плане, что когда вы назначаете тренерский штаб, если вы верите в идеи, то нужно понимать и давать время, если вы видите прогресс. В общем, ничего не изменилось. Они стали более качественными в своих исполнителях, сыграннее. Изменилось то, что они стали увереннее – и это чувствуется.

Я слышал, что говорили, что если бы была возможность, то был бы практически полный стадион. Жаль, что мы не можем это сделать. Очень хочется увидеть полные трибуны. Честно говоря, мы разговариваем между собой, и все это вдохновляет, что есть такая возможность, что люди хотят. Уверен, что это все потому, что показывает команда – не только результат, но и качество и желание. Все это сочетается, и люди искренни в этом проявлении эмоций, они хотят приобщиться к этому результату.

Я, честно говоря, хотел бы, чтобы те люди, которые не смогли попасть на футбол, но очень хотели – возможно, кто-нибудь придет, возле гостиницы Александрии и будет петь всю ночь песни, чтобы они не спали. Или сделали какой-нибудь перфоманс для команды перед игрой – встретили, файеры, песни в городе. Хочется, чтобы люди, не имеющие возможности попасть на стадион, что-то особенное сделали для нас, для футболистов, чтобы еще больше мотивировать наших игроков", – сказал Лупашко.