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Экс-игрок Шахтера: Динамо - чемпион? Я бы не торопил события

Премьер-лига

Для начала киевлянам нужно обыграть Полесье

Экс-игрок Шахтера: Динамо - чемпион? Я бы не торопил события

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня в матче 28-го тура УПЛ "Полесье" сыграет с "Динамо". Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Ковалев поделился ожиданиями от поединка и о чемпионской гонке в целом.

– Сергей, хотелось сразу спросить, "Динамо" – чемпион?

– Я бы не торопил события. Сегодня у киевлян будет очень сложная игра против "Полесья", которое борется за еврокубковую зону, поэтому житомиряне приложат максимум усилий, чтобы взять свои очки. Но если предположить, что динамовцы победят, то их уже точно можно будет поздравлять их с завоеванием золотых медалей, даже, несмотря на победу "Александрии". Четырехочковое преимущество сохранится, но подопечные Александра Шовковского во встречах с "Черноморцем" и "Колосом" своего не упустят.

– Кстати, об "Александрии". Перед стартом чемпионата вы могли предположить, что команда Руслана Ротаня бросит вызов "Динамо" и "Шахтеру"?

– На мой взгляд, уже в конце прошлого сезона проглядывались наброски той командной игры, которую мы видим в их исполнении в нынешнем первенстве. Была сделана качественная селекция и "Александрия" еще добавила. Открытие сезона – это Иван Калюжный, который дорос до национальной команды. Да и легионеры пришлись ко двору александрийцам.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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