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Экс-игрок Шахтера: Динамо - чемпион? Я бы не торопил события
Для начала киевлянам нужно обыграть Полесье
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Сегодня в матче 28-го тура
– Сергей, хотелось сразу спросить, "Динамо" – чемпион?
– Я бы не торопил события. Сегодня у киевлян будет очень сложная игра против "Полесья", которое борется за еврокубковую зону, поэтому житомиряне приложат максимум усилий, чтобы взять свои очки. Но если предположить, что динамовцы победят, то их уже точно можно будет поздравлять их с завоеванием золотых медалей, даже, несмотря на победу "Александрии". Четырехочковое преимущество сохранится, но подопечные Александра Шовковского во встречах с "Черноморцем" и "Колосом" своего не упустят.
– Кстати, об "Александрии". Перед стартом чемпионата вы могли предположить, что команда Руслана Ротаня бросит вызов "Динамо" и "Шахтеру"?
– На мой взгляд, уже в конце прошлого сезона проглядывались наброски той командной игры, которую мы видим в их исполнении в нынешнем первенстве. Была сделана качественная селекция и "Александрия" еще добавила. Открытие сезона – это Иван Калюжный, который дорос до национальной команды. Да и легионеры пришлись ко двору александрийцам.
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