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Ворскла - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Победа нужна обоим
Фото: ФК Ворскла
В 28-м туре УПЛ Полтава будет принимать "Ворсклу" и "Черноморец". Одесситы не побеждали полтавчан с 2019 года, но смогут ли они прервать эту серию, учитывая их игровую форму. Сейчас обе команды находятся в опасной зоне турнирной таблицы, а значит обеим нужны очки.
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Игра пройдет в субботу, 10-го мая. Начало - в 13:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и тому подобное.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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