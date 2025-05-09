Будет помощником нового тренера? Степаненко уже вводит Турана в курс дела о Шахтере

В Турции продолжают обсуждать возможное назначение Арды Турана, который сейчас работает с "Эюпспором", на должность главного тренера "Шахтера".

Как пишет турецкий журналист Эртан Сюзгюн, переход Турана в "Шахтер" - дело фактически решенное.

Более того, по данным источника, украинский полузащитник Тарас Степаненко, который также играет за "Эюпспор" даже подготовил для Турана доклад на различные темы про "Шахтер" - такие, как методы тренировок команды, тактико-технические знания и отношения с игроками.

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Напомним, что 35-летний Степаненко перешел в "Эюпспор" зимой этого года, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Также отметим, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 6-м месте.