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Впереди - финал Кубка. Полесье увеличило квоту допуска зрителей на стадионе в Житомире
Теперь матчи в Житомире смогут посещать 5 тысяч зрителей
instagram.com/fcpolissya
В 28-м туре
Но все законно – как сообщает УПЛ ТВ, перед матчем с "Динамо", "Полесье", выполнив ряд требований по безопасности, смогло увеличить допустимую квоту зрителей на стадионе до 5 тысяч.
Впрочем, сделано это было не только ради матчей "Полесья". Именно на этом стадионе 14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка "Полесье" - "Динамо".
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