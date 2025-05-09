Реформы от УАФ: В Украине вернут чемпионат U-21 и реформируют чемпионат U-19

Технический директор УАФ Игорь Дедышин заявил, что в Украине вернется чемпионат U-21, который не проводился с 2021 года.

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"Поддержали идею восстановить чемпионат U-21. Это актуальный вопрос для игроков, которые не проявили себя на уровне U-19, но играть там уже не могут. Для клубов это удобный механизм, чтобы давать игрокам возможность восстановиться после травм. И те, кто не имеет много практики, могут получить время в U-21", – сказал Дедышин.

Кроме того, Дедышин заявил о реформе чемпионата U-19, где будут выступать не только команды клубов УПЛ. Ожидается, что в дальнейшем это будет открытая лига, куда могут заявиться все желающие клубы с командами U-19.