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Реформы от УАФ: В Украине вернут чемпионат U-21 и реформируют чемпионат U-19

Премьер-лига

Об этом заявил технический директор УАФ Игорь Дедышин

Реформы от УАФ: В Украине вернут чемпионат U-21 и реформируют чемпионат U-19

Фото: УАФ/ Автор - Владислав Яценко

Новина українською

Технический директор УАФ Игорь Дедышин заявил, что в Украине вернется чемпионат U-21, который не проводился с 2021 года.

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"Поддержали идею восстановить чемпионат U-21. Это актуальный вопрос для игроков, которые не проявили себя на уровне U-19, но играть там уже не могут. Для клубов это удобный механизм, чтобы давать игрокам возможность восстановиться после травм. И те, кто не имеет много практики, могут получить время в U-21", – сказал Дедышин.

Кроме того, Дедышин заявил о реформе чемпионата U-19, где будут выступать не только команды клубов УПЛ. Ожидается, что в дальнейшем это будет открытая лига, куда могут заявиться все желающие клубы с командами U-19.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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