Начинал в Житомире, играл во Львове и Кривом Роге. Экс-игрок сборной Украины выделил фаворита в борьбе за четвертую еврокубковую путевку

После того, как доигровка матча 21-го тура между "Кривбассом" и "Левым берегом" (4:0) наконец-то не оставила в календаре "белых пятен" из отложенных поединков, в турнирной таблице возникла любопытная ситуация. Сразу три клуба - "Кривбасс", "Полесье" и "Карпаты" имеют одинаковое количество очков - по 43, и каждый из них сохраняет шансы на получение права играть в сезоне-2025/26 в Лиге конференций.

О троевластии в турнирной таблице среди претендентов на четвертое место корреспондент UA-Футбол попросил поделиться мыслями человека, который имеет отношение сразу к трем городам, команды которых представлены в этом заочном споре. Речь идет об известном в прошлом нападающем Александре Палянице, игрой которого любовались болельщики 90-х и начала 2000-х годов. Игрок, за плечами которого есть выступления в составе национальной сборной Украины, начинал свой путь в большой футбол в Житомире, а в период профессиональной карьеры успешно играл в Кривом Роге за "Кривбасс" и во Львове за "Карпаты".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас Паляница живет в родном Житомире, держа руку на пульсе всех футбольных событий.

- Вообще-то я болею за Житомир, но болит у меня душа и за Кривой Рог, и особенно за Львов, - признался он. - Мне хотелось бы, чтобы в этом заочном споре повезло "Полесью". Это и неудивительно, ведь я всю жизнь прожил в Житомире. В этом городе начинал заниматься футболом, хотя и никогда не играл в местной команде. Является ли для меня неожиданностью троевластие в таблице? Откровенно говоря, об этом даже не задумывался. Интересно лишь сопоставить, какие матчи ожидают "Кривбасс", "Полесье" и "Карпаты" в трех заключительных турах чемпионата.

- Криворожане принимают "Колос" и "Оболонь", а затем едут в гости к "Полесью". Житомирская же команда в ближайшем туре будет играть дома с "Динамо", после чего ее ждет встреча на выезде с "Зарей" и в родных стенах с тем же "Кривбассом". А что касается "Карпат", то они будут играть во Львове с "Александрией", затем в гостях с "Колосом" и финишируют домашней встречей с "Зарей"...

- В футбол однозначно предсказать что-то трудно. В этой борьбе за четвертую позицию следует учитывать определение итогового места в таблице при условии равного количества очков у двух или даже трех команд.

- По Регламенту соревнований в случае равенства очков у двух или более команд, места определяются по ряду показателей. Прежде всего учитывается большее количество набранных пунктов в личных встречах между этими командами, затем принимается во внимание лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между ними, далее - большее количество забитых мячей в личных встречах. Но если и эти показатели одинаковы, то уравниваются еще два: сначала лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах, а затем большее количество забитых мячей в них.

- Если так, то моему "Полесью" будет трудно. Непросто придется в ближайшей игре с "Динамо", да и с "Зарей" после этого тоже. Не говорю уже и о заключительной из этих трех туров встрече - с "Кривбассом". Впрочем, каждого из конкурентов за четвертое место ждут нелегкие матчи. Хотя учитывая календарь следующих игр, то более приемлемый расклад у команды Юрия Вернидуба. Но может такое случиться, что "Кривбасс" завершит сезон с одинаковым количеством очков с "Полесьем". Правда, при такой ситуации житомирскую команду победа над этим соперником в два мяча может не спасти, ведь в первом круге криворожане выиграли 3:1. На мой взгляд, для "Полесья" многое будет зависеть от ее ближайшей игры с "Динамо". Если проиграет или сыграет вничью, то шансы на еврокубковую путевку значительно уменьшатся. Очень трудно будет в ближайшем туре и "Карпатам", ведь ее соперник, "Александрия", еще не потерял шансов побороться за чемпионство. Однако как бы мы ни рассуждали о той или иной команде, а все будет решаться на поле. Вполне вероятно, что ситуация относительно претендента на четвертое место, может определиться еще до последнего тура.

- Как оцениваете выступления "Полесья" в нынешнем сезоне?

- Честно говоря, ожидал, что будет лучше. Даже по игре. Что-то непонятное с командой происходит: вроде бы определенное количество матчей играет нормально, а потом возникает какой-то спад, а потом еще.

- С чем это связываете?

- Трудно сказать. Мне кажется, что процесс перестройки уже прошел, и должен быть какой-то стиль игры, но... Пока ничего такого, честно говоря, я не вижу. Возможно, со следующего сезона все наладится и появятся более стабильная игра и собственный игровой почерк.