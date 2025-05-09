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Риццоли признал ошибку арбитра в спорном эпизоде с удалением в матче Верес - Оболонь

Премьер-лига
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Главный эксперт по арбитражу УАФ дал оценку нашумевшему эпизоду

Риццоли признал ошибку арбитра в спорном эпизоде с удалением в матче Верес - Оболонь

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Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал спорный эпизод в матче 27-го тура УПЛ "Верес" – "Оболонь" (0:2), в котором на 34-й минуте рефери Дмитрий Кубряк назначил свободный удар и показал предупреждение Георгию Куции, для которого оно стало вторым в этой встрече. Арбитр зафиксировал симуляцию со стороны игрока ровенского клуба.

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Кроме того, красную карточку в составе "Вереса" на скамейке запасных получил голкипер команды Богдан Когут, который активно выражал недовольство этим решением арбитра.

"Куция, который перед входом в штрафную площадку контактирует с правой ногой Черненко, которая, однако, уже стоит на земле. Это предельная ситуация, поскольку защитник пытается остановиться, когда мяч уже пролетает мимо него, а нападающий во время контакта оставляет правую ногу, слегка усиливая контакт, который, однако, не был создан игроком "Вереса" и он даже не искал его.

По этой причине мы могли бы поспорить, может ли это быть продолжением игры или небрежным фолом, но точно не симуляцией, которую арбитры должны наказывать только тогда, когда нападающий явно пытается обмануть арбитра или правила игры.

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Лучшим решением в этом эпизоде должно было быть продолжение игры, что подтверждает видео с камеры заднего обзора, которая имеет тот же угол обзора, что и арбитр, и показывает все элементы, о которых говорилось ранее.

Видеоассистент арбитра не может вмешиваться в ситуации с желтыми карточками, как в этом случае, потому что контакт происходит за пределами штрафной площадки. Поэтому мы не вмешиваемся в ситуацию, которая регулируется протоколом по потенциальным пенальти", - сказал Риццоли.

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Никола Риццоли Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Дмитрий Кубряк
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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