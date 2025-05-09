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Матч против Шахтера стал юбилейным для полузащитника Зари

Премьер-лига

Футболист достиг отметки в 50 поединков за клуб

Матч против Шахтера стал юбилейным для полузащитника Зари

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Матч 28-го тура Украинской Премьер-Лиги против донецкого "Шахтера" (0:0) стал 50-м юбилейным поединком для полузащитника луганской "Зари" Кирилла Дрышлюка.

С этим достижением клуб поздравил своего 25-летнего футболиста в соцсетях.

В этом сезоне Кирилл Дрышлюк провел 22 матча за "Зарю" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием.

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Добавим, что "Заря" сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 37 очков после 28-ми сыгранных туров.

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Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Кирилл Дришлюк
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Андрей Журба
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