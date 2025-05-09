Матч против Шахтера стал юбилейным для полузащитника Зари

Матч 28-го тура Украинской Премьер-Лиги против донецкого "Шахтера" (0:0) стал 50-м юбилейным поединком для полузащитника луганской "Зари" Кирилла Дрышлюка.

С этим достижением клуб поздравил своего 25-летнего футболиста в соцсетях.

В этом сезоне Кирилл Дрышлюк провел 22 матча за "Зарю" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Заря" сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 37 очков после 28-ми сыгранных туров.