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Бартулович: После удаления у Шахтера можно было играть смелее
Не хотели рисковать и раскрываться (с)
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Главный тренер Зари Младен Бартулович прокомментировал
"Поздравляю свою команду с заработанным очком. Да, красная карточка и можно было более смело играть. Моментом мы это делали. Но это "Шахтер", очень качественные игроки индивидуально.
Не хотели рисковать и раскрываться, потому что они решают ситуации один в один.
Были возможности, где мы могли забивать, если бы забили гол, то была бы совсем другая игра.
Доволен, что на ноль сыграли. Сегодня немного в атаку играли не так, как хотелось. Надо немного спокойнее было играть, особенно в первом тайме, играть с мячом. Лучше готовить атаки и насыщать штрафную площадь. Мы много спешили… У нас был момент, когда можно было забивать, но "Шахтер" очень хорошо играл позиционно во втором тайме.
Был и "Шахтера" момент, и у нас – Будковский мог забивать. Но 0:0 – мы довольны итоговым счетом.
Спасибо ребятам за отношение. Коцовка сезона и видно, что тяжело, но они работают до конца", - сказал Бартулович.
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