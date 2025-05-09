  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович: После удаления у Шахтера можно было играть смелее

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: После удаления у Шахтера можно было играть смелее

Премьер-лига
Обновлено

Не хотели рисковать и раскрываться (с)

Бартулович: После удаления у Шахтера можно было играть смелее

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер Зари Младен Бартулович прокомментировал ничью 0:0 в матче 28-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Поздравляю свою команду с заработанным очком. Да, красная карточка и можно было более смело играть. Моментом мы это делали. Но это "Шахтер", очень качественные игроки индивидуально.

Не хотели рисковать и раскрываться, потому что они решают ситуации один в один.

Были возможности, где мы могли забивать, если бы забили гол, то была бы совсем другая игра.

Доволен, что на ноль сыграли. Сегодня немного в атаку играли не так, как хотелось. Надо немного спокойнее было играть, особенно в первом тайме, играть с мячом. Лучше готовить атаки и насыщать штрафную площадь. Мы много спешили… У нас был момент, когда можно было забивать, но "Шахтер" очень хорошо играл позиционно во втором тайме.

Читайте такжеБудковский не забил, но сделал свое дело. Заря - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Был и "Шахтера" момент, и у нас – Будковский мог забивать. Но 0:0 – мы довольны итоговым счетом.

Спасибо ребятам за отношение. Коцовка сезона и видно, что тяжело, но они работают до конца", - сказал Бартулович.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Горжусь моими игроками и тем, что мы показали в меньшинстве
yellow-arrow
Шовковский - о матче с Полесьем: Сегодня мы не были похожи на себя
yellow-arrow
Двойной подарок для Александрии. Полесье - Динамо 0:0. Видеообзор матча
Заря (Луганск) Младен Бартулович Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Зоря Луганськ / FC Zorya Luhansk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
09.05.2025 в 20:29
Таки Да! Суддя відпрацював інвестицюю.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
09.05.2025 в 20:29
Таки Да! Суддя відпрацював інвестицюю.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости