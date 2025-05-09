Бартулович: После удаления у Шахтера можно было играть смелее

Главный тренер Зари Младен Бартулович прокомментировал ничью 0:0 в матче 28-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Поздравляю свою команду с заработанным очком. Да, красная карточка и можно было более смело играть. Моментом мы это делали. Но это "Шахтер", очень качественные игроки индивидуально.

Не хотели рисковать и раскрываться, потому что они решают ситуации один в один.

Были возможности, где мы могли забивать, если бы забили гол, то была бы совсем другая игра.

Доволен, что на ноль сыграли. Сегодня немного в атаку играли не так, как хотелось. Надо немного спокойнее было играть, особенно в первом тайме, играть с мячом. Лучше готовить атаки и насыщать штрафную площадь. Мы много спешили… У нас был момент, когда можно было забивать, но "Шахтер" очень хорошо играл позиционно во втором тайме.

Был и "Шахтера" момент, и у нас – Будковский мог забивать. Но 0:0 – мы довольны итоговым счетом.

Спасибо ребятам за отношение. Коцовка сезона и видно, что тяжело, но они работают до конца", - сказал Бартулович.