УПЛ. Полесье – Динамо 0:0. Чемпионство киевлян под вопросом

Программу пятницы в 28-м туре УПЛ закрывали очным поединком "Полесье" и "Динамо". Центральный матч тура, ведь встречались пятая и первая команды чемпионата.

Что касается стартовых составов, то у "Полесья" в центре обороны на этот раз вышли Чоботенко и Сарапий, справа травмированного Майсурадзе сменил Лукас Тейлор, а слева снова вышел Крушинский. В пару к Батисте Ашур решил выпустить Бристрича, играющего в этом году преимущественно за вторую команду. В воротах сыграл Волынец, а не Кудрик, являвшийся основным в последнее время.

У "Динамо" пару Попову в центре обороны составил Биловар, справа вышел Тимчик, который только восстановился от травмы. На других позициях без неожиданностей.

Уже на первой минуте чуть не получил травму Крушинский, влетевший в рекламные щиты после единоборства с Ярмоленком.

Старт матча прошел в упорной борьбе без особо опасных моментов. Инициативой больше владели житомиряне.

Первый потенциально опасный момент возник у ворот "Динамо". Подачу углового с правого фланга в центре штрафной завершил ударом головой над воротами Сарапия. Впоследствии Андриевский ворвался в штрафную с правого фланга и выкатил на ближнюю для Бристрича, удар которого блокировал Михайленко.

"Динамо" ответило своим моментом. Сарапий пытался выбить мяч и попал в Буяльского, от которого тот отлетел к Ярмоленко, не попавшему в дальний угол.

Буквально через минуту заброса с правого фланга Батиста бросил в штрафную и пробил мимо ближней девятки. Следующий момент упустил Гуцуляк, который с рикошетом пробил в ближний угол, но Нещерет справился. После подачи углового с левого фланга Бабенко поймал отскок и слету пробил в руки Нещерету.

"Полесье" продолжало атаковать. Подачу Андриевского с правого фланга в падении на ближнем углу вратарского завершал Бристрич, но не попал в дальний угол.

В конце тайма активизировались киевляне. Подачу Шапаренка с левого фланга забрал Волынец. Тимчик бросил аут в центр штрафной, где мяч отскочил под удар Ярмоленко, но тот запустил его гораздо выше ворот.

В первом тайма гораздо интереснее выглядели хозяева, но они не реализовали ни один из созданных моментов.

В перерыве травмированного Лукаса Тейлора сменил Хайдрой, для которого это был дебютный матч в УПЛ.

Уже на старте второго тайма житомиряне могли открывать счет. Сначала удар Бристрича в дальний угол парировал Нещерет, а добивание Назаренка заблокировали защитники.

Подачу Дубинчака из штрафной вынесли защитники, а аналогичный эпизод с противоположного фланга закончился офсайдом у Попова.

Через несколько минут на прострел Дубинчака с фланга не успел в подкате Ванат.

Нещерет в центре штрафной опередил Батисту во время передачи с левого фланга от Бристрича.

С середины второго тайма "Полесье" подсело и играло уже не так ярко, как это было в первом тайме.

К концу встречи два потенциально голевых момента упустили киевляне. Сначала после подачи углового с правого фланга после отскока пробивал Дубинчак, Биловар подставлял ногу, но акцентированный удар не получился. Потом отскок после подачи с правого фланга от Тимчика завершился ударом Михайленко над воротами.

"Полесье" выглядело гораздо лучше в первом тайме, но не реализовало моменты. Второй тайм прошел в равной борьбе минимумом моментов. "Динамо" увеличивает преимущество от "Александрии" до 5-ти очков, но уже завтра "Александрия" может сократить ее до 2-х очков. "Полесье" получило одно очко и опередило "Кривбасс" и "Карпаты", но соперники еще имеют по матчу в запасе.

28-й тур УПЛ

Житомир. "Центральный"

"Полесье" - "Динамо" 0:0

Полесье: Волынец - Тейлор (Хадрой, 46), Сарапий, Чоботенко, Крушинский - Назаренко (Караман, 69), Бабенко, Андриевский, Гуцуляк - Бристрич (Гонсалвеш, 69, Йосефи, 89), Батиста.

Динамо: Нещерет - Дубинчак, Попов (Михавко, 75), Беловар, Тимчик - Михайленко, Шапаренко, Буяльский (Пихаленок, 75) - Кабаев, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 75).

Предупреждения: Хадрой, 79 – Ванат, 68, Попов, 70, Дубинчак, 90+1.