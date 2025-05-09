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Заря впервые за 2,5 года отобрала очки у Шахтера
Луганчане отобрали очки у горняков
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В 28-м туре УПЛ "Заря" принимала в Киеве "Шахтер".
Благодаря этому результату "Заря" прервала 5-матчевую проигрышную серию в очных матчах с "Шахтером". Последний раз луганчане отбирали очки у "горняков" в ноябре 2022 года в матче УПЛ, когда была зафиксирована ничья 2:2.
Также впервые за последние 8 очных встреч между командами, когда луганчанам удалось завершить игру без пропущенных голов. Предыдущий матч с "Шахтером" команда провела на ноль в сезоне 2020/21. Тогда 28 февраля 2021 года "Заря" обыграла "Шахтер" в матче чемпионата Украины со счетом 1:0.
Сейчас это остается последней победой "Зари" в противостояниях с "горняками".
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