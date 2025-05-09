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Ворскла - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Ворскла - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

vorskla.com.ua

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

10 мая "Ворскла" проведет последнюю домашнюю игру в УПЛ 2024/25.

Полтавчане на своем поле сыграют против последней команды первенства одесского "Черноморца."

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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) квиз от UA-Футбол
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