Ворскла - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

10 мая "Ворскла" проведет последнюю домашнюю игру в УПЛ 2024/25.

Полтавчане на своем поле сыграют против последней команды первенства одесского "Черноморца."

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.