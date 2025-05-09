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Шовковский: Мне многое непонятно в действиях игроков - будем разбираться

Премьер-лига
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Динамо провело пресный матч против Полесья

Шовковский: Мне многое непонятно в действиях игроков - будем разбираться

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский во флэш-интервью УПЛ ТВ подвел итог матча 28-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:0). Тренер был явно раздражен игрой своей команды.

"Я недоволен действиями игроков, особенно в плане решений – много брака, много не того, о чем мы договаривались и что должны делать. Мы снова недовольны. Я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали, особенно в первом тайме. Персонально ни о ком говорить не буду. План был – победить.

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Я не знаю, что повлияло на действия игроков, но они должны выходить и играть так, как мы договорились. Мне тут многое непонятно. Будем разбираться.

Замена Попова? Она была вынужденной", – сказал Шовковский.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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