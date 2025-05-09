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Шовковский - о матче с Полесьем: Сегодня мы не были похожи на себя
Ничья 0:0
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции подвел итог
- Чего не хватило, чтобы забить хотя бы один мяч и одержать победу?
- В первую очередь, я недоволен решениями, которые принимали наши игроки. Количество брака, которое было в первом тайме, не понятно для меня. Многие футболисты сегодня сыграли не на своем уровне. С чем это связано и повлияло, будем анализировать. Пока дать оценку я не могу. Могу лишь констатировать тот факт, что сегодня мы не были похожи на себя.
- Играло ли житомирское "Полесье" так, как вы ожидали от них?
– Я не смотрел на "Полесье", я смотрел на свою команду и не доволен ее действиями.
- Совсем скоро игра с "Шахтером" в финале Кубка Украины, будут ли какие-либо изменения в игре вашей команды?
- Я не знаю, в каком состоянии будут наши футболисты после сегодняшней игры, возможно, изменения будут, возможно – нет.
– Как можете оценить игроков центра поля?
– Я не буду оценивать футболистов, я никогда этого не делаю, я оцениваю игру команды. И, как я уже сказал, игрой команды я не доволен. Безусловно, и игроков мы оценим, но не для печати.
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