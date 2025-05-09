Пушич: Горжусь моими игроками и тем, что мы показали в меньшинстве

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал свою оценку матчу 28-го тура УПЛ с "Зарей" (0:0) .

– Мистер, как можете прокомментировать сегодняшний ничейный матч "Шахтера" и "Зари"?

– Что ж, после этой красной карточки… Ничего не буду об этом говорить, но после нее мы играли почти 80 минут без одного игрока. Как я сейчас говорил в раздевалке, я очень горжусь моими игроками и тем, что мы сегодня показали в меньшинстве, тем как мы играли, как боролись, как мы создавали шансы, доминировали в меньшинстве против очень серьезного соперника в течение 80 минут. Несмотря на этот результат, 0:0, который для нас неутешителен, но учитывая обстоятельства – большое уважение моим игрокам за то, что они сегодня показали. Я очень гордый тренер сегодня, и я действительно наслаждался со стороны тем, как мы играли и принимали решения на самом деле всем, что делали.

– Вы вообще согласны с двумя желтыми карточками Алаа Грама?

– Смотрите, первая желтая карточка была за толкание или что-то такое, и арбитр должен чувствовать следующие моменты: если первый фол происходит после желтой карточки, то вы разрушили игру. Но они этого не почувствовали, к сожалению. Что касается второй желтой карточки, то Алаа также должен реагировать гораздо лучше, потому что ты знаешь, что создаешь проблемы для команды на таком раннем этапе игры. Но хорошо, есть как есть. Мы в этом сезоне неоднократно платили свою цену за такие ситуации, за неопытных и очень молодых футболистов, которым нужно много учиться и одновременно показывать результаты, которые не всегда идеальная комбинация.

– Как вы перестраивали игру?

– Мы действовали несколько иначе, чем в последний раз, и у меня была эта идея уже несколько недель. К сожалению, сегодня так сложилось, что мне было сложно ее реализовать, но все получилось – мы очень хорошо поработали и выполнили задачи. Повторюсь, если рассматривать то, как моя команда играла в меньшинстве, я очень ими горжусь.