  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Горжусь моими игроками и тем, что мы показали в меньшинстве

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Горжусь моими игроками и тем, что мы показали в меньшинстве

Премьер-лига

Шахтер сыграл 0:0 с Зарей

Пушич: Горжусь моими игроками и тем, что мы показали в меньшинстве

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал свою оценку матчу 28-го тура УПЛ с "Зарей" (0:0).

– Мистер, как можете прокомментировать сегодняшний ничейный матч "Шахтера" и "Зари"?

– Что ж, после этой красной карточки… Ничего не буду об этом говорить, но после нее мы играли почти 80 минут без одного игрока. Как я сейчас говорил в раздевалке, я очень горжусь моими игроками и тем, что мы сегодня показали в меньшинстве, тем как мы играли, как боролись, как мы создавали шансы, доминировали в меньшинстве против очень серьезного соперника в течение 80 минут. Несмотря на этот результат, 0:0, который для нас неутешителен, но учитывая обстоятельства – большое уважение моим игрокам за то, что они сегодня показали. Я очень гордый тренер сегодня, и я действительно наслаждался со стороны тем, как мы играли и принимали решения на самом деле всем, что делали.

– Вы вообще согласны с двумя желтыми карточками Алаа Грама?

– Смотрите, первая желтая карточка была за толкание или что-то такое, и арбитр должен чувствовать следующие моменты: если первый фол происходит после желтой карточки, то вы разрушили игру. Но они этого не почувствовали, к сожалению. Что касается второй желтой карточки, то Алаа также должен реагировать гораздо лучше, потому что ты знаешь, что создаешь проблемы для команды на таком раннем этапе игры. Но хорошо, есть как есть. Мы в этом сезоне неоднократно платили свою цену за такие ситуации, за неопытных и очень молодых футболистов, которым нужно много учиться и одновременно показывать результаты, которые не всегда идеальная комбинация.

Читайте такжеБудковский не забил, но сделал свое дело. Заря - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

– Как вы перестраивали игру?

– Мы действовали несколько иначе, чем в последний раз, и у меня была эта идея уже несколько недель. К сожалению, сегодня так сложилось, что мне было сложно ее реализовать, но все получилось – мы очень хорошо поработали и выполнили задачи. Повторюсь, если рассматривать то, как моя команда играла в меньшинстве, я очень ими горжусь.

По теме
yellow-arrow
Шовковский - о матче с Полесьем: Сегодня мы не были похожи на себя
yellow-arrow
Двойной подарок для Александрии. Полесье - Динамо 0:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Шовковский: Мне многое непонятно в действиях игроков - будем разбираться
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости