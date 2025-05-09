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"Эпично вышло", - Будковский рассказал, почему смеялся после удаления Грама
Защитник Шахтера уже к 17-й минуте заработал две желтых на форварде Зари
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Форвард "Зари" Филипп Будковский подвел итог матча 28-го тура с "Шахтером" (0:0), в котором защитник "горняков" Алаа Грам уже на 17-й минуте заработал удаление за две желтые после фолов на нем.
– Скажи, что там за конфликт был у тебя с Грамом?
– Да ничего. Да, потолкались немного. Желтую карточку получил я и он, потом, видите, он потерял мяч, получилось, что забирал и получил другую желтую.
– То есть никто никому не сказал никаких оскорбительных слов?
– Нет, никто ничего плохого никому не сказал.
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– А почему ты так иронично смеялся после удаления?
– Ну, смеялся, из-за того, что вы видите, очень эпично получилось – спровоцировал, желтая. Сфолил – другая желтая, поэтому и смеялся.
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