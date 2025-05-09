Сыграют ли Судаков и Матвиенко в финале против Динамо? Пушич раскрыл детали

Главный тренер "Шахтера" Марино Пущич после матча 28-го тура с "Зарей" (0:0) рассказал о готовности игроков к финальному поединку Кубка Украины с "Динамо", который состоится в среду, 14 мая.

"Конечно, я провел некоторые замены после 60 минут, и главным образом – через будущий кубковый финал. Должен сказать, что они все хорошо выступили, но я не ожидаю больших проблем.

Судаков и Матвиенко будут готовы к этому матчу. Есть определенные сомнения, но увидим. В любом случае ребята, игравшие сегодня и в последние недели, показали отличный уровень, и я очень этому рад. Однако увидим на следующей неделе.

Конечно, мы провели некоторые замены, чтобы освежить команду, чтобы добавить новую энергию, и вышедшие ребята также очень хорошо поработали. Поэтому в общем я доволен, за исключением этого очень досадного счета 0:0, потому что я считаю, что мы могли забить 5, 6, 7 голов, мы потеряли много моментов, это тоже часть нашей игры, к сожалению. Но все здоровы, и будем готовы к следующей неделе", - сказал Пушич.