Ашур: Доволен ребятами - могли в матче с Динамо зацепиться за победу

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур подвел итог матча 28-го тура УПЛ с "Динамо" (0:0) .

— Очень доволен ребятами, но, к сожалению, продолжилась череда не тех результатов, которых мы заслуживали в последних матчах. В каждой из этих встреч ребята отдавались полностью. Да, были обидные ошибки, моменты, которые мы не использовали, но упрекнуть футболистов мне не в чем.

Сегодня у нас ничья с командой, которая ведет борьбу за чемпионство, с киевским "Динамо". В этом контексте результат можно считать хорошим. Но если отталкиваться от того, как проходил первый тайм, мы действительно могли замахнуться на три очка. Но в любом случае ребята молодцы.

— Остался у вас осадок по поводу того, что ваша команда сегодня потеряла два очка?

Повторюсь, мы могли сегодня зацепиться за победу. Надежно играли в обороне и создавали моменты. Более лучшая реализация могла сыграть на лучшей, это могло сыграть в нашу пользу. Хотя, конечно, могло произойти и наоборот.

— Показалось, что на последние минут 20 вашей команде не хватило сил?

— Мы играли против киевского "Динамо": помним, какой запас для ротации у этой команды. Помним, что замены ей игру никогда не ослабляют — так и должно происходить, когда выходят равные, это плюс, так и должно быть у исторического лидера нашего чемпионата

К тому же, у нас в последние недели график был насыщенным. Так что физически, да, мы немного просели, но ментально мы были стойки, мужественны, отданными борьбе. Тут точно мне нечего предъявить своим подопечным. Не только по итогам сегодняшнего матча, а за каждый из последних пяти матчей. В каждом из этих поединков мы создавали моменты, и очень обидно, что не реализовываем их. В каждом матче нам чего-то не хватает на последней стадии, или просто не везет.