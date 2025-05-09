С такой игрой трофеи не добываются. В чём была проблема Динамо в матче с Полесьем

В 28 туре УПЛ сразу за матчем луганской "Зари" и донецкого "Шахтёра" в Житомире на поле Центрального городского стадиона вышли играть "Полесье" и "Динамо" – пятая и первая команды соответственно. Мотивированными, конечно, больше были хозяева, и это не только потому, что ответственность перед собственной "торсидой" давила на Имада Ашура, но также активная борьба за еврокубковое четвертое место, за которое житомиряне соревнуются вместе с львовскими "Карпатами" и криворожским "Кривбассом".

Игра началась с агрессивных действий обеих команд, в дальнейшем стыки, подкаты, игра корпус в корпус стали той почвой, на которой прошёл первый тайм. Персональные дуэли Дубинчак – Гуцуляк, Лукас Тейлор – Кабаев отличались особой остротой и даже жестокостью, это непременно может вызывать удивление, потому что все, кроме Тейлора, были или являются партнерами по национальной сборной Украины.

Житомирская команда вышла играть без Богдана Михайличенко, который потерпел повреждения, и хотя игрок находился в заявке, на поле в течение всего матча в конце концов не появился. Де-юре, позицию левого защитника должен был занять Назаренко, но де-факто Александр играл на своей привычной позиции слева в полузащите, а в защиту на смену ему пошел играть Борис Крушинский. 4-4-2 с Батистой и Бристричем как ярко выраженными форвардами и классическими подключениями вингеров (с правого фланга даже двух, потому что Лукас Тейлор занимал высокую позицию).

Высокая линия защиты сразу встречала Ярмоленко с Кабаевым по краям и не давала пространства Ванату. Играя плотно, Чоботенко с Сарапием поочередно "перебирали" нападающего в бело-синей форме.

Сами же "полесские волки", имея большой "арсенал" атакующих игроков, периодически "кусали" и создавали немало проблем защитникам, которые и сами без посторонней помощи "варили кашу". Денис Попов, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак совершили ошибки на несколько матчей вперед. Киевлянам нужно сделать выводы и подобрать лучшую обувь, потому что впереди важный отрезок сезона.

Если говорить о тактических действиях "динамовцев" за матч, здесь можно выделить уже привычное расположение Кабаева в центре и полуфланге с заходом слева Шапаренко, или, если десятый номер предлагал себя под мяч, он часто становился левым защитником, Кабаев ставал играть на его позицию, а в ширину шёл Дубинчак, ожидая передачи. Правый фланг делал что-то похожее, там Тимчик мог меняться ролями с Андреем Ярмоленко и выполнять забеги, предлагая себя впереди.

Будущие, вероятные чемпионы ушли на перерыв, создав два опасных момента за тайм. После единственной ошибки линии защиты "Полесья" Андрей Николаевич Ярмоленко на опыте хотел забросить мяч "за воротничок" голкиперу Евгению Волынцу, рано вышедшему из створа ворот но не рассчитав точность, отправил "кожаного" в нескольких метрах от дальней стойки. Еще один момент – это неточный удар Николая Михайленко, возможно, этот компонент игры стоит больше потренировать с Владимиром Бражко (если тот захочет помогать конкуренту по позиции).

После перерыва и наставлений Александра Шовковского "Динамо" вышло с чётким желанием владеть мячом и прижимать хозяев к своим воротам. Однако отсутствие молодого, но уже опытного и важного игрока для киевлян Тараса Михавко сказывалось, фавориты не могли сконструировать ничего подобного на полноценную позиционную комбинацию, часто "выбрасывая" игровой снаряд вперед, поощряя "Полесье" им владеть.

Чтобы выровнять количество брака, Имад Ашур выпустил молодого португальского таланта Андре Гонсалвеша, и менее чем через двадцать минут, решив, что этого достаточно, тренерский штаб произвёл повторную замену, убрав предыдущее "усиление" с поля.

"Динамо" наоборот, "доставая козыри из рукавов", выпустило на поле Михавка для дальних передач и начала атаки в целом, Александра Пихалёнка для ударов по воротам с расстояния и Назара Волошина, давая нападению скоростную опцию на фланге.

Однако, подытоживая, следует сказать, что нулевая ничья – вполне закономерный результат для обоих, где одни были немного лучше в первом тайме, другие – во втором.

За два тура до завершения чемпионата "Динамо" остается на первом месте, не гарантировав себе чемпионство, житомирское "Полесье" продолжит сражаться за четвертое место. Интересно, что обе команды, думаю, с большим интересом будут смотреть воскресный матч, где львовские "Карпаты" будут принимать "Александрию".

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