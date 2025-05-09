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Михавко: Такие игры бывают, что нужно преодолеть себя

Премьер-лига

Динамо сыграло вничью с Полесьем

Михавко: Такие игры бывают, что нужно преодолеть себя

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко подвел итог матча против "Полесья" в 28 туре УПЛ (0:0).

- Трудная игра была, и мы понимали, что она такой будет, ведь у соперника тоже высокие задачи на сезон. Не удалось забить... Такие игры бывают, что нужно преодолеть себя. Бывают и ничьи, и поражения, но главное не останавливаться. У нас есть цель, и будем идти к ней до конца.

– Остается еще два тура до финиша чемпионата. Не давит ответственность за результат на футболистов?

- Возможно, и давит, ведь у нас на каждый матч только одна задача - одержать победу. Но повторюсь, бывают такие матчи... Сегодня не удалось победить, но будем бороться до конца. У нас в коллективе все поддерживают друг друга и готовимся к следующим матчам шаг за шагом.

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– Ты начал игру в запасе. Была информация, что у тебя повреждения...

– Да, было повреждение, не тренировался дней восемь-девять. К матчу с "Полесьем" я готовился, провел три тренировки, поэтому физически готов не был на сто процентов. Но я все понимаю, и сколько бы времени мне ни уделяли, всегда готов выходить и приносить максимальную пользу команде.

- Трудно ли было выходить на поле из скамейки запасных?

- Не то чтобы тяжело. Главное было настроиться, размяться, чтобы не бояться получить повреждение. На поле было большое напряжение, и, напротив, хотелось выйти и помочь команде.

– Свой следующий матч "Динамо" проведет так же в Житомире – теперь уже против "Шахтера" в финале Кубка Украины. Привыкли ли уже к полю? Какие ожидания от грядущей игры?

– Могу сказать, что поле в идеальном состоянии. Готовимся к игре с "Шахтером", понимая всю ответственность, поскольку это финал розыгрыша Кубка Украины.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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