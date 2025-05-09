  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Полесья: Радовались бы, если бы обыграли Динамо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Полесья: Радовались бы, если бы обыграли Динамо

Премьер-лига

Полесье отобрало очки у Динамо

Капитан Полесья: Радовались бы, если бы обыграли Динамо

polissyafc.com

Новина українською

Капитан "Полесья" Руслан Бабенко поделился эмоциями после матча 28-го тура УПЛ с "Динамо" (0:0).

"Радовались бы, если бы выиграли. Ничейная игра, а для нас это означает, что если победим в двух следующих матчах, можем занять 4 место. Зависит еще от результата "Карпат". Мы еще в гонке.

Первый тайм был более ярким с нашей стороны. Много разных атак, даже при длинных передачах было много подборов, что помогало создавать моменты. Наверное, наша игра порадовала болельщиков.

Нащупали свою игру, потому что после "Александрии" были очень расстроены. Будем держать позитивный настрой и будем пытаться выиграть два следующих матча", – сказал Бабенко.

По теме
yellow-arrow
Ворскла – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
yellow-arrow
Курс на третье место? ФОТОрепортаж с матча Заря - Шахтер 0:0
yellow-arrow
Защитник Шахтера - о матче с Зарей: Обидно, но не то чтобы слишком грустно
Руслан Бабенко Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости