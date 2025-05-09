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Капитан Полесья: Радовались бы, если бы обыграли Динамо
Полесье отобрало очки у Динамо
polissyafc.com
Капитан "
"Радовались бы, если бы выиграли. Ничейная игра, а для нас это означает, что если победим в двух следующих матчах, можем занять 4 место. Зависит еще от результата "Карпат". Мы еще в гонке.
Первый тайм был более ярким с нашей стороны. Много разных атак, даже при длинных передачах было много подборов, что помогало создавать моменты. Наверное, наша игра порадовала болельщиков.
Нащупали свою игру, потому что после "Александрии" были очень расстроены. Будем держать позитивный настрой и будем пытаться выиграть два следующих матча", – сказал Бабенко.
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