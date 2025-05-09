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Ворскла – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и одесским "Черноморцем".
Битва аутсайдеров. Полтавчане еще имеют шансы вырваться из зоны переходных матчей, но сейчас для этого однозначно нужно побеждать. Одесситы же далеки даже от той же зоны переходных матчей, похоже, для них уже почти все потеряно, если не все. Ничья в пользу конкурентов? Или же кто-то таки возьмет три очка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 мая – в 12:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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