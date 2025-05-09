Карпаты – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и "Александрией".

Команда Ротаня продолжает дышать в спину киевскому "Динамо". "Александрия" не думает ни о чем, кроме победы. В то же время "Карпаты" все еще имеют неплохие шансы войти в ТОП-5 лучших коллективов страны. Подставят ли львовяне подножку своим гостям? Или же будет ничья в пользу конкурентов? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 мая – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк