Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Курс на третье место? ФОТОрепортаж с матча Заря - Шахтер 0:0
Без результативных ударов
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Странным выдался первый игровой день 28-го тура чемпионата Украины. Сыграли четыре команды: два исторических гранда, амбициозный и богатый клуб, стремящийся бросить вызов лидерам, и традиционно неуступчивая во всех планах команда с претензиями на третью силу УПЛ. И никто из них не удосужился забить хотя бы гол.
В матче "Зари" и "Шахтера", на котором побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, имели место опасные моменты. Но не было финальной точки.
Что происходило на поле и за его пределами? Видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО