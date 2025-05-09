Курс на третье место? ФОТОрепортаж с матча Заря - Шахтер 0:0

Странным выдался первый игровой день 28-го тура чемпионата Украины. Сыграли четыре команды: два исторических гранда, амбициозный и богатый клуб, стремящийся бросить вызов лидерам, и традиционно неуступчивая во всех планах команда с претензиями на третью силу УПЛ. И никто из них не удосужился забить хотя бы гол.

В матче "Зари" и "Шахтера", на котором побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, имели место опасные моменты. Но не было финальной точки.

Что происходило на поле и за его пределами? Видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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