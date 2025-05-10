Карпаты - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Стоящие пятыми в турнирной таблице УПЛ "Карпаты" сыграют с все еще претендующей на чемпионство "Александрией". В первом круге крупную победу (3:0) одержали подопечные Руслана Ротаня, так что предстоящая встреча станет хорошим шансом для львовян взять реванш.



Поединок 28 тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Александрия" состоится в воскресенье, 11 мая 2025 года, в 18:00. Игру можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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