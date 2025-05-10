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Пушич: В такой команде, как Шахтер, очень тонкая линия между успехом и неудачей
Тренер готов к давлению
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Наставник "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал ничью против "Зари".
"Сыграли отличный матч, провели достойную игру, учитывая, что мы играли в меньшинстве почти весь матч против серьезного соперника. Я был поражен и доволен тем, что увидел.
Цуканов и Фарина? Я наслаждаюсь работать с молодыми игроками. Это часть нашей философии. Наша академия существует не просто так и молодые должны конкурировать”.
"Виктор Цуканов был постоянно с первой командой, был на тренировках и заслужил свой шанс, и показал, что заслужил его не просто так.
Участие Ризныка и Матвиенко в финале Кубка Украины? Честно говоря, я не знаю. У них повреждения, и мы пока не знаем, когда они вернутся. Будем знать через несколько дней. Давление на тренера? В такой команде, как "Шахтер", очень тонкая линия между успехом и неудачей, и в сезоне было много матчей, где мы заслужили победить", – сказал Пушич.
18 мая "горняки" будут играть с "Ингульцом".
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