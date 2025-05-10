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Пушич: В такой команде, как Шахтер, очень тонкая линия между успехом и неудачей

Премьер-лига
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Тренер готов к давлению

Пушич: В такой команде, как Шахтер, очень тонкая линия между успехом и неудачей

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Наставник "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал ничью против "Зари".

"Сыграли отличный матч, провели достойную игру, учитывая, что мы играли в меньшинстве почти весь матч против серьезного соперника. Я был поражен и доволен тем, что увидел.

Цуканов и Фарина? Я наслаждаюсь работать с молодыми игроками. Это часть нашей философии. Наша академия существует не просто так и молодые должны конкурировать”.

Читайте такжеЭкс-игрок Шахтера: Наверное, Пушичу говорили, что команда была ниже в таблице, чем сейчас, когда еще я играл

"Виктор Цуканов был постоянно с первой командой, был на тренировках и заслужил свой шанс, и показал, что заслужил его не просто так.

Участие Ризныка и Матвиенко в финале Кубка Украины? Честно говоря, я не знаю. У них повреждения, и мы пока не знаем, когда они вернутся. Будем знать через несколько дней. Давление на тренера? В такой команде, как "Шахтер", очень тонкая линия между успехом и неудачей, и в сезоне было много матчей, где мы заслужили победить", – сказал Пушич.

18 мая "горняки" будут играть с "Ингульцом".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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