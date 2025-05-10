Пушич: В такой команде, как Шахтер, очень тонкая линия между успехом и неудачей

Наставник "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал ничью против "Зари".

"Сыграли отличный матч, провели достойную игру, учитывая, что мы играли в меньшинстве почти весь матч против серьезного соперника. Я был поражен и доволен тем, что увидел.

Цуканов и Фарина? Я наслаждаюсь работать с молодыми игроками. Это часть нашей философии. Наша академия существует не просто так и молодые должны конкурировать”.