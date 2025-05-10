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"У нас такая тенденция в последнее время": Ашур – про 0:0 с Динамо

Премьер-лига
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Наставник стаи озвучил проблемы в атаке

"У нас такая тенденция в последнее время": Ашур – про 0:0 с Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Полесья" Имад Ашур подвел итоги матча против "Динамо".

"Учитывая события, которые происходили в течение игры, я думаю, можно было бы замахнуться на большее. Создавали моменты. Обидно, что где-то не хватало финального касания либо в передаче, либо уже удара. У нас такая тенденция в последнее время, по моему субъективному мнению, почти во всех матчах.

Но по игре ребята большие молодцы. Во всех фазах, там, где что-то не удавалось или происходили какие-то нормальные для футбола ошибки, компенсировали, страховали, сражались за каждый мяч, агрессивны в переходах, и это было очень важно. Во втором тайме немножко были эпизоды, где отдали игровую инициативу, но хорошо, что в каждом моменте делали все от себя зависящее для того, чтобы противодействовать сопернику”.

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"Очень благодарен ребятам. Это очень хорошая игра, по моему мнению. Опять же, эмоции такие, что могли бы зацепиться и за победу. Но как есть.

Тейлор травмировался. В перерыве произвели замену. Хадрой, наконец, дебютировал. Этот вопрос поднимался много раз. Когда он пришел, он травмировался и нуждался во времени на восстановление, затем на адаптацию. Взвешивали риски, учитывая конкуренцию на этой позиции. Рад, что он вышел, сыграл очень прилично. Мы знали, какого игрока подписывали, просто так получилось, что затянулся дебют”, – заявил специалист.

17 мая "волки" будут играть в Киеве против "Зари".

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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