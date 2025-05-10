"У нас такая тенденция в последнее время": Ашур – про 0:0 с Динамо

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур подвел итоги матча против "Динамо".

"Учитывая события, которые происходили в течение игры, я думаю, можно было бы замахнуться на большее. Создавали моменты. Обидно, что где-то не хватало финального касания либо в передаче, либо уже удара. У нас такая тенденция в последнее время, по моему субъективному мнению, почти во всех матчах.

Но по игре ребята большие молодцы. Во всех фазах, там, где что-то не удавалось или происходили какие-то нормальные для футбола ошибки, компенсировали, страховали, сражались за каждый мяч, агрессивны в переходах, и это было очень важно. Во втором тайме немножко были эпизоды, где отдали игровую инициативу, но хорошо, что в каждом моменте делали все от себя зависящее для того, чтобы противодействовать сопернику”.