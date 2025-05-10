  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Крушинский: Будем продолжать бороться. Мы стремимся попасть в еврокубки

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крушинский: Будем продолжать бороться. Мы стремимся попасть в еврокубки

Премьер-лига
Обновлено

Волки снова хотят представлять Украину в соревнованиях УЕФА

Крушинский: Будем продолжать бороться. Мы стремимся попасть в еврокубки

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Борис Крушинский прокомментировал ничью с лидером УПЛ.

"Настроение положительное, получили важное для нас очко с таким соперником. Будем продолжать бороться, у нас еще два матча. Мы стремимся попасть в еврокубки. Мы действительно хорошо играли. Возможно, соперник неагрессивно играл и мы более заряженные вышли, потому что нам нужнее это очко было.

Перед игрой с "Александрией" у Михайличенко были проблемы. Тренер спросил, смогу ли я сыграть слева в защите и я сказал, что да, это не проблема. Я раньше играл левого защитника. Думаю, неплохо сыграл. Это для меня не что-нибудь новое”.

Читайте такжеПолесье открыло голосование за лучшего игрока команды в апреле

[О давлении в конце сезона] "Я не думаю об этом. Так легче настраиваться на каждую игру, чтобы ничего не мешало. Просто выходить и показывать уверенную игру, результат получать.

У нас были хорошие моменты, подходы к воротам. Не удавалось заострять. Не нашли завершающую передачу или удар”, – рассказал футболист.

Борис провел 27 матчей в текущем чемпионате (4 гола, 1 ассист).

По теме
yellow-arrow
Будковский: Не удавалось вскрыть оборону Шахтера
yellow-arrow
"У нас такая тенденция в последнее время": Ашур – про 0:0 с Динамо
yellow-arrow
Пушич: В такой команде, как Шахтер, очень тонкая линия между успехом и неудачей
Полесье (Житомир) Борис Крушинский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости