Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крушинский: Будем продолжать бороться. Мы стремимся попасть в еврокубки
Волки снова хотят представлять Украину в соревнованиях УЕФА
Фото: ФК Полісся
Борис Крушинский прокомментировал ничью с лидером УПЛ.
"Настроение положительное, получили важное для нас очко с таким соперником. Будем продолжать бороться, у нас еще два матча. Мы стремимся попасть в еврокубки. Мы действительно хорошо играли. Возможно, соперник неагрессивно играл и мы более заряженные вышли, потому что нам нужнее это очко было.
Перед игрой с "Александрией" у Михайличенко были проблемы. Тренер спросил, смогу ли я сыграть слева в защите и я сказал, что да, это не проблема. Я раньше играл левого защитника. Думаю, неплохо сыграл. Это для меня не что-нибудь новое”.
[О давлении в конце сезона] "Я не думаю об этом. Так легче настраиваться на каждую игру, чтобы ничего не мешало. Просто выходить и показывать уверенную игру, результат получать.
У нас были хорошие моменты, подходы к воротам. Не удавалось заострять. Не нашли завершающую передачу или удар”, – рассказал футболист.
Борис провел 27 матчей в текущем чемпионате (4 гола, 1 ассист).
Популярное сейчас
- Один из грандов Первой лиги активизировал поиски главного тренера
- Будет помощником нового тренера? Степаненко уже вводит Турана в курс дела о Шахтере
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей