Крушинский: Будем продолжать бороться. Мы стремимся попасть в еврокубки

Борис Крушинский прокомментировал ничью с лидером УПЛ.

"Настроение положительное, получили важное для нас очко с таким соперником. Будем продолжать бороться, у нас еще два матча. Мы стремимся попасть в еврокубки. Мы действительно хорошо играли. Возможно, соперник неагрессивно играл и мы более заряженные вышли, потому что нам нужнее это очко было.

Перед игрой с "Александрией" у Михайличенко были проблемы. Тренер спросил, смогу ли я сыграть слева в защите и я сказал, что да, это не проблема. Я раньше играл левого защитника. Думаю, неплохо сыграл. Это для меня не что-нибудь новое”.