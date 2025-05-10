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Будковский: Не удавалось вскрыть оборону Шахтера

Премьер-лига
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Нападающий черно-белых – о ничьей с горняками

Будковский: Не удавалось вскрыть оборону Шахтера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Филипп Будковский поделился впечатлениями от матча с донецким клубом.

"Для нас все матчи особенные. Мы выходим на футбольное поле, чтобы завоевать очки. У нас получилось завоевать очки с такой командой, как "Шахтер" – это заслуга всей команды. Если бы мы еще за что-то боролись, то были бы еще более положительные эмоции. Сами виноваты, потеряли важные очки. Приятно забирать очки у наших грандов.

[О моменте с удалением соперника] Побежал до конца. Прессинговал и он где-то потерял мяч и разворачивался. Я уже хотел прокидывать вперед, мог бы выйти один на один. Рядом еще был защитник, но там уже такой момент… Чистое удаление”.

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"Не удавалось вскрыть оборону, "Шахтер" хорошо перемещался. Немного торопились, хотели забить, потому что нас было больше. Посмотрим, разберем.

В последних матчах будем играть с хорошими командами, борющимися за еврокубки. Ничего уже не потеряем и не поднимемся. Будем выходить, показывать результат, играть за эмблему и фамилию”, – рассказал нападающий.

У Филиппа 8 голов в 24 турах.

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Заря (Луганск) Филипп Будковский
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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