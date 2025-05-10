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Будковский: Не удавалось вскрыть оборону Шахтера
Нападающий черно-белых – о ничьей с горняками
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Филипп Будковский поделился впечатлениями от матча с донецким клубом.
"Для нас все матчи особенные. Мы выходим на футбольное поле, чтобы завоевать очки. У нас получилось завоевать очки с такой командой, как "Шахтер" – это заслуга всей команды. Если бы мы еще за что-то боролись, то были бы еще более положительные эмоции. Сами виноваты, потеряли важные очки. Приятно забирать очки у наших грандов.
[О моменте с удалением соперника] Побежал до конца. Прессинговал и он где-то потерял мяч и разворачивался. Я уже хотел прокидывать вперед, мог бы выйти один на один. Рядом еще был защитник, но там уже такой момент… Чистое удаление”.
"Не удавалось вскрыть оборону, "Шахтер" хорошо перемещался. Немного торопились, хотели забить, потому что нас было больше. Посмотрим, разберем.
В последних матчах будем играть с хорошими командами, борющимися за еврокубки. Ничего уже не потеряем и не поднимемся. Будем выходить, показывать результат, играть за эмблему и фамилию”, – рассказал нападающий.
У Филиппа 8 голов в 24 турах.
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