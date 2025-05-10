Будковский: Не удавалось вскрыть оборону Шахтера

Филипп Будковский поделился впечатлениями от матча с донецким клубом.

"Для нас все матчи особенные. Мы выходим на футбольное поле, чтобы завоевать очки. У нас получилось завоевать очки с такой командой, как "Шахтер" – это заслуга всей команды. Если бы мы еще за что-то боролись, то были бы еще более положительные эмоции. Сами виноваты, потеряли важные очки. Приятно забирать очки у наших грандов.

[О моменте с удалением соперника] Побежал до конца. Прессинговал и он где-то потерял мяч и разворачивался. Я уже хотел прокидывать вперед, мог бы выйти один на один. Рядом еще был защитник, но там уже такой момент… Чистое удаление”.