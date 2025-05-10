0:0 – самый частый ничейный счет между Зарей и Шахтером

В 28-м туре УПЛ "Заря" и "Шахтер" не забили друг другу. Соперники расписали 14-ю ничью в истории очного противостояния и в половине случаев арбитры фиксировали именно счет 0:0.

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В Донецке коллективы завершали встречи без реализации моментов в 1970, 1974 и 1976 годах. В Луганске аналогичный результат был в поединках 1971 и 1977-го. В Киеве команды сыграли 0:0 также в 2020 году.

В период Независимости "черно-белые" не уступали "Шахтеру" только в 12 матчах. Следует отметить, что половину этих удачных игр "мужики" провели за последние 5 лет.