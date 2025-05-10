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Динамо впервые не забило Полесью в очном противостоянии
Волки отыграли на 0
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 28-м туре житомирский клуб дома поделил очки с лидером УПЛ (0:0). Это был 5-й очный поединок команд. Во всех предыдущих встречах киевляне отличались хотя бы двумя точными ударами.
В 1/16 финала Кубка Украины 2002/03 "Динамо" разгромило "стаю" на выезде со счетом 4:0. В предыдущем сезоне Премьер-лиги оппоненты обменялись домашними викториями – 3:2 в Житомире и 3:0 в столице.
В первом круге чемпионата подопечные Шовковского праздновали победу 2:1. 9 мая коллективы впервые сыграли вничью, а киевляне не забили.
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