Динамо впервые не забило Полесью в очном противостоянии

В 28-м туре житомирский клуб дома поделил очки с лидером УПЛ (0:0). Это был 5-й очный поединок команд. Во всех предыдущих встречах киевляне отличались хотя бы двумя точными ударами.

В 1/16 финала Кубка Украины 2002/03 "Динамо" разгромило "стаю" на выезде со счетом 4:0. В предыдущем сезоне Премьер-лиги оппоненты обменялись домашними викториями – 3:2 в Житомире и 3:0 в столице.

В первом круге чемпионата подопечные Шовковского праздновали победу 2:1. 9 мая коллективы впервые сыграли вничью, а киевляне не забили.