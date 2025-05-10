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Ворскла - Чорноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла – Чорноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
vorskla.com.ua
"Черноморец" не может победить "Ворсклу" шесть лет. В последних пяти очных поединках полтавчане забирали у одесситов три очка. Печальная статистика для "Черноморца". Да и нынешняя форма команды не внушает надежды на какие-то изменения.
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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 28-й тур. 10.05.2025
Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского
"Ворскла" 13:00 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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