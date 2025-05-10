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Оболонь - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть интересной, ведь каждой из команд необходимы очки, чтобы спокойно чувствовать себя в двух последних турах. Победа любой из команд обеспечит сохранение прописки в УПЛ следующего сезона, а поражение может повлечь за собой падение в зону переходных матчей.
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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 28-й тур. 10.05.2025
Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 15:30 "ЛНЗ"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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