Рух - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Итак, сезон в УПЛ накатывает на финиш. Командам осталось сыграть по три тура, и в 28-м туре 10 мая "Рух" во Львове примет "Верес". Обе команды являются соседями в середине турнирной таблицы, их разделяет всего одно очко, и фактически, уже просто доигрывают чемпионат. Зона еврокубков, как и зона вылета и для "Вереса" и для "Руха", уже недоcтижима, и обе команды фактически просто завершают сезон.

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Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 28-й тур. 10.05.2025

Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского

"Рух" 18:00 "Верес"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ