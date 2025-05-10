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Дошли до юбилейной отметки. Динамо продолжило беспроигрышную серию в УПЛ
Немного статистики в студию
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 28 тура УПЛ "Полесье" и "Динамо" сыграли со счетом 0:0. Официальный сайт Премьер-лиги подытожил этот поединок на языке цифр и фактов.
Киевляне продолжили свою беспроигрышную серию в УПЛ. Она тянется еще с прошлого сезона и достигла 30 матчей. Лишь пять раз “бело-синие” достигали высшей отметки. Наилучшим показателем является 37 матчей без поражений (31 победа и шесть ничьих) с мая 2014 по октябрь 2015 года.
Также "Динамо" провело 170 нулевую ничью в чемпионате Украины.
Для "Полесья" есть позитив: впервые за четыре матча в УПЛ против "бело-синих" житомиряне не пропустили. Кроме этого “волки” прервали голевую серию нападающего соперников Владислава Ваната, которая длилась четыре тура подряд.
В то же время подопечные Ашура не забили впервые за девять встреч.
"Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ с пятью очками преимущества над "Александрией". У "горожанов" еще матч в запасе.
“Полесье” идет на четвертом месте, однако “Карпаты” и “Кривбасс” отстают всего на один зачетный пункт.
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