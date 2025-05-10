Дошли до юбилейной отметки. Динамо продолжило беспроигрышную серию в УПЛ

Во вчерашнем матче 28 тура УПЛ "Полесье" и "Динамо" сыграли со счетом 0:0. Официальный сайт Премьер-лиги подытожил этот поединок на языке цифр и фактов.

Киевляне продолжили свою беспроигрышную серию в УПЛ. Она тянется еще с прошлого сезона и достигла 30 матчей. Лишь пять раз “бело-синие” достигали высшей отметки. Наилучшим показателем является 37 матчей без поражений (31 победа и шесть ничьих) с мая 2014 по октябрь 2015 года.

Также "Динамо" провело 170 нулевую ничью в чемпионате Украины.

Для "Полесья" есть позитив: впервые за четыре матча в УПЛ против "бело-синих" житомиряне не пропустили. Кроме этого “волки” прервали голевую серию нападающего соперников Владислава Ваната, которая длилась четыре тура подряд.

В то же время подопечные Ашура не забили впервые за девять встреч.

"Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ с пятью очками преимущества над "Александрией". У "горожанов" еще матч в запасе.

“Полесье” идет на четвертом месте, однако “Карпаты” и “Кривбасс” отстают всего на один зачетный пункт.