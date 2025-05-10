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Заря в матче с Шахтером прервала рекордную серию
Ничья изменила многое
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 28 тура чемпионата Украины "Заря" сыграла с "Шахтером" в Киеве 0:0. Это был номинально домашний поединок для подопечных Бартуловича.
Луганчане прервали свою рекордную домашнюю серию без ничейных результатов в рамках чемпионата. Она продолжалась с мая 2024 года и насчитывала семь побед и семь поражений. В общей сложности – это 80 домашняя ничья и 220 безголевой поединок в УПЛ.
Впервые за 10 официальных матчей "Заря" не пропустила. В последний раз она оставляла ворота на замке 2 марта в поединке против "Руха" (2:0). Также прервалась голевая серия "горняков", которя продолжалась семь встреч.
Для голкипера "Шахтера" Кирилла Фесюна этот матч стал 15 сухим за всю его карьеру в УПЛ. В частности, в составе дончан – это второй такой поединок.
“Заря” потеряла даже теоретические шансы попасть в еврокубки следующего сезона. Сейчас команда идет на седьмом месте. "Шахтер" занимает третью позицию и имеет минимальные шансы перейти на вторую. В "Александрии" на пять очков больше с матчем в запасе.
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