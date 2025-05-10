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Битва аутсайдеров. Ворскла – Черноморец: стартовые составы на матч

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Кто станет ближе к спасению?

Битва аутсайдеров. Ворскла – Черноморец: стартовые составы на матч

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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В матче 28 тура чемпионата Украины "Ворскла" встретится с "Черноморцем" в Полтаве. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Кане, Скляр, Пердута, Салабай – Иеде, Ндукве
  • Запасные хозяев: Юцишин, Нестеренко, Авдиль, Островский, Кулач, Малыш, Е.А. Пасич.
  • "Черноморец": Рудько – Скиба, Жаржу, Ракицкий – Бутко, Когут, Сигеев, Мустафаев, Райан – Хобленко, Попов
  • Запасные гостей: Вичный, Аниагбосо, Лацабидзе, Ермаков, Кратов, Кисель, Габелок, Шевцов, Райс, Робакидзе, Янаков, Пшеничнюк

Перед этим матчем "Ворскла" занимает 13 место в УПЛ, находясь в зоне переходных матчей. "Черноморец" идет на последней позиции. У команд 25 и 18 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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