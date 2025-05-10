Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва аутсайдеров. Ворскла – Черноморец: стартовые составы на матч
Кто станет ближе к спасению?
Фото: ФК Ворскла
В матче 28 тура чемпионата Украины "Ворскла" встретится с "Черноморцем" в Полтаве. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Кане, Скляр, Пердута, Салабай – Иеде, Ндукве
- Запасные хозяев: Юцишин, Нестеренко, Авдиль, Островский, Кулач, Малыш, Е.А. Пасич.
- "Черноморец": Рудько – Скиба, Жаржу, Ракицкий – Бутко, Когут, Сигеев, Мустафаев, Райан – Хобленко, Попов
- Запасные гостей: Вичный, Аниагбосо, Лацабидзе, Ермаков, Кратов, Кисель, Габелок, Шевцов, Райс, Робакидзе, Янаков, Пшеничнюк
Перед этим матчем "Ворскла" занимает 13 место в УПЛ, находясь в зоне переходных матчей. "Черноморец" идет на последней позиции. У команд 25 и 18 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- "У нас такая тенденция в последнее время": Ашур – про 0:0 с Динамо
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000