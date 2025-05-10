Битва аутсайдеров. Ворскла – Черноморец: стартовые составы на матч

В матче 28 тура чемпионата Украины "Ворскла" встретится с "Черноморцем" в Полтаве. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Кане, Скляр, Пердута, Салабай – Иеде, Ндукве

Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Кане, Скляр, Пердута, Салабай – Иеде, Ндукве Запасные хозяев: Юцишин, Нестеренко, Авдиль, Островский, Кулач, Малыш, Е.А. Пасич.

"Черноморец": Рудько – Скиба, Жаржу, Ракицкий – Бутко, Когут, Сигеев, Мустафаев, Райан – Хобленко, Попов

Рудько – Скиба, Жаржу, Ракицкий – Бутко, Когут, Сигеев, Мустафаев, Райан – Хобленко, Попов Запасные гостей: Вичный, Аниагбосо, Лацабидзе, Ермаков, Кратов, Кисель, Габелок, Шевцов, Райс, Робакидзе, Янаков, Пшеничнюк

Перед этим матчем "Ворскла" занимает 13 место в УПЛ, находясь в зоне переходных матчей. "Черноморец" идет на последней позиции. У команд 25 и 18 очков соответственно.