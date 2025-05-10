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Полесье может возглавить европейский тренер с опытом работы в УПЛ. - Источник
Руководство недовольно работой Имада Ашура
shakhtar.com
"Полесье" пытается уговорить Игоря Йовичевича вернуться в УПЛ.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, житомирский клуб косвенно контактирует со специалистом, пытаясь узнать его настроения. Однако есть несколько препятствий на пути к этому трансферу — это действующий контракт и высокая цена самого Йовичевича.
К тому же хорват в очередной раз и очень убедительно получил титул в Болгарии с "Лудогорцем" и выступит в Лиге Чемпионов. Поэтому попытки переговорного процесса пока выглядят неубедительными.
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