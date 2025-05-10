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Кривбасс – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Кривбасс – Колос. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" после 2-х побед в предыдущих матчах догнал "Полесье" и "Карпаты" и продолжает борьбу за последнюю еврокубковую путевку. "Колос" "ожил" под руководством Руслана Костышина и уверенно чувствует себя на 10-й позиции турнирной таблицы.
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Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Колос" состоится в воскресенье, 11 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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