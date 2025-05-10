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После восьми лет в команде. Голкипер Зари летом уйдет из клуба, - Источник

Премьер-лига

Когда-то был основным

После восьми лет в команде. Голкипер Зари летом уйдет из клуба, - Источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Зари" летом уйдет из клуба.

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что 25-летний вратарь Дмитрий Мацапура летом покинет луганский клуб.

В нынешнем сезоне Мацапура не сыграл ни одного матча и решил сменить клуб после 8 лет пребывания в нем.

Контракт с клубом подходит к концу. Бурбас говорит, что после завершения соглашения Дмитрий планирует остаться в УПЛ, где попытается закрепиться в другой команде и побороться за статус первого номера.

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Мацапура провел 46 поединков за луганский клуб, в которых пропустил 56 голов и 19 матчей отстоял всухую.

Напомним, что основным голкипером "Зари" является Александр Сапутин.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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