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Английский клуб вышел из борьбы за Георгия Судакова
Итальянцы больше заинтересованы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Английский "Брентфорд" больше не претендует на подписание украинского полузащитника донецкого "Шахтёра" Георгия Судакова.
Как сообщал ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, на Георгия есть два реальных претендента - это "Наполи" и "Брентфорд". Но, по актуальной информации журналиста и ютуб-блогера Игоря Бурбаса, английский клуб больше не заинтересован в игроке.
В то же время он сообщил, что переговоры с неаполитанцами находятся на продвинутой стадии, и клубы близки к подписанию предварительного соглашения.
Напомним, Георгий пропустил последний матч "Шахтёра" в чемпионате с луганской "Зарёй" (0:0). Скорее всего тренерский штаб дал отдохнуть игроку перед финалом Кубка Украины.
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