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Английский клуб вышел из борьбы за Георгия Судакова

Премьер-лига

Итальянцы больше заинтересованы

Английский клуб вышел из борьбы за Георгия Судакова

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Английский "Брентфорд" больше не претендует на подписание украинского полузащитника донецкого "Шахтёра" Георгия Судакова.

Как сообщал ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, на Георгия есть два реальных претендента - это "Наполи" и "Брентфорд". Но, по актуальной информации журналиста и ютуб-блогера Игоря Бурбаса, английский клуб больше не заинтересован в игроке.

В то же время он сообщил, что переговоры с неаполитанцами находятся на продвинутой стадии, и клубы близки к подписанию предварительного соглашения.

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Напомним, Георгий пропустил последний матч "Шахтёра" в чемпионате с луганской "Зарёй" (0:0). Скорее всего тренерский штаб дал отдохнуть игроку перед финалом Кубка Украины.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Денис Снигур
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