Английский клуб вышел из борьбы за Георгия Судакова

Английский "Брентфорд" больше не претендует на подписание украинского полузащитника донецкого "Шахтёра" Георгия Судакова.

Как сообщал ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, на Георгия есть два реальных претендента - это "Наполи" и "Брентфорд". Но, по актуальной информации журналиста и ютуб-блогера Игоря Бурбаса, английский клуб больше не заинтересован в игроке.

В то же время он сообщил, что переговоры с неаполитанцами находятся на продвинутой стадии, и клубы близки к подписанию предварительного соглашения.

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Напомним, Георгий пропустил последний матч "Шахтёра" в чемпионате с луганской "Зарёй" (0:0). Скорее всего тренерский штаб дал отдохнуть игроку перед финалом Кубка Украины.