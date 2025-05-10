Обратный обмен? Нападающий Полесья может оказаться в Вересе, - Источник

Нападающий "Полесья" может оказаться в "Вересе".

По информации Telegram-канала Inside UPL, в сделке с трансфером Гайдучика у "Полесья" может быть предусмотрено право на другого нападающего житомирского клуба - Венделла.

Интересно, что в соглашении может быть предусмотрено и право на другого нападающего "Полесья" - бразильца Габриэля Венделла, который может присоединиться к "Вересу" как альтернатива на следующий сезон.

Ведь с нового сезона в "Полесье" будет два мощных форварда - уругваец Факундо Батиста и, собственно, Николай Гайдучик", - сказал инсайдер.

Арендованные нападающие "Полесья" Пайшао и Бристич, по информации инсайдера, не останутся в клубе

"Что касается других нападающих команды, арендованных Пайшао и Бристича, то, как говорят в кулуарах, их будущее уже почти определено - они покинут команду", - сказано на канале.

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Сейчас Габриэл Венделл играет на правах аренды за "Верес". В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 9-ти матчах "Вереса" и результативными действиями не отметился.