Голкипер Зари: Я впервые не пропустил от Шахтера в УПЛ

Голкипер "Зари" Александр Сапутин прокомментировал нулевую ничью против "Шахтера" в матче 28 тура УПЛ.

“ – Матч с чемпионом Украины не особо запомнился яркими голевыми моментами. Их было очень мало. Этому объяснение?

– Не соглашусь с вашим мнением. И у “Шахтера” были хорошие моменты для взятия ворот, и у нас они были. "Шахтер" не рисковал особенно в этой встрече, ведь у него удалили центрального защитника на 17-й минуте матча. “Заря” тоже не особо рисковала, поэтому понимали, что если раскроемся, то нас могут наказать. Потому и получился такой поединок.

– Удаление Алла Грама вам помешало показать свой привычный футбол?

– Наоборот, это удаление нам помогло. После этой красной карточки у нас появилось больше уверенности в своих силах.

– В начале второго тайма у "Шахтера" был самый опасный момент у твоих ворот – выход один на один Кевина. Как ты справился с лучшим игроком "Шахтера" в весенней части чемпионата?

– Слава Богу, мне удалось переиграть соперника в том эпизоде.

– На 67-й минуте встречи Невертон все же забил гол, реализовав выход один на один с тобой. Помощник арбитра зафиксировал офсайд. Ты сразу понял, что в этом эпизоде ​​будет офсайд?

– Да. Поэтому особо и не нервничал. Я был уверен, что было вне игры.

– Как тебе работа арбитра Александра Шандора?

– Сегодня все было нормально. В конце игры были у нас предупреждения, ведь приходилось играть более агрессивно. И соперник действовал тоже.

– До финиша сезона "Зарю" ждут матчи с "Полесьем" и "Карпатами". Какие ожидания от этих игр?

– Нам важно одержать победы в этих встречах. Нужно показать свою лучшую игру и с хорошим настроением уезжать в отпуск.

– Ты сыграл на ноль с "Шахтером". Это приятный факт для тебя?

– Да. Впервые в УПЛ я сыграл на ноль с горняками, это мне, конечно же, приятно. Хотя игры без пропущенных голов с "Шахтером" у меня были в юношеском чемпионате раньше", – сказал Сапутин.