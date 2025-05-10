Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Зари: Я впервые не пропустил от Шахтера в УПЛ
Сухой матч от луганчан
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Зари" Александр Сапутин прокомментировал нулевую ничью против "Шахтера" в матче 28 тура УПЛ.
“ – Матч с чемпионом Украины не особо запомнился яркими голевыми моментами. Их было очень мало. Этому объяснение?
– Не соглашусь с вашим мнением. И у “Шахтера” были хорошие моменты для взятия ворот, и у нас они были. "Шахтер" не рисковал особенно в этой встрече, ведь у него удалили центрального защитника на 17-й минуте матча. “Заря” тоже не особо рисковала, поэтому понимали, что если раскроемся, то нас могут наказать. Потому и получился такой поединок.
– Удаление Алла Грама вам помешало показать свой привычный футбол?
– Наоборот, это удаление нам помогло. После этой красной карточки у нас появилось больше уверенности в своих силах.
– В начале второго тайма у "Шахтера" был самый опасный момент у твоих ворот – выход один на один Кевина. Как ты справился с лучшим игроком "Шахтера" в весенней части чемпионата?
– Слава Богу, мне удалось переиграть соперника в том эпизоде.
– На 67-й минуте встречи Невертон все же забил гол, реализовав выход один на один с тобой. Помощник арбитра зафиксировал офсайд. Ты сразу понял, что в этом эпизоде будет офсайд?
– Да. Поэтому особо и не нервничал. Я был уверен, что было вне игры.
– Как тебе работа арбитра Александра Шандора?
– Сегодня все было нормально. В конце игры были у нас предупреждения, ведь приходилось играть более агрессивно. И соперник действовал тоже.
– До финиша сезона "Зарю" ждут матчи с "Полесьем" и "Карпатами". Какие ожидания от этих игр?
– Нам важно одержать победы в этих встречах. Нужно показать свою лучшую игру и с хорошим настроением уезжать в отпуск.
– Ты сыграл на ноль с "Шахтером". Это приятный факт для тебя?
– Да. Впервые в УПЛ я сыграл на ноль с горняками, это мне, конечно же, приятно. Хотя игры без пропущенных голов с "Шахтером" у меня были в юношеском чемпионате раньше", – сказал Сапутин.
Отметим, что "Заря" впервые со 2 марта провела матч без пропущенных голов. Тогда луганчане выиграли у "Руха" 2:0.
Популярное сейчас
- Магучих показала закулисье турнира What Gravity Challenge в Дохе. Видео
- Карпаты - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО