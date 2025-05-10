"Рабочое": голкипер Шахтера рассказал о настроении дончан в конце сезона

Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн прокомментировал нулевую ничью в матче против "Зари".

“ – Кирилл, вы сыграли вничью с "Зарей" 0:0 Как бы ты оценил результат этой встречи?

– Для вратаря поединок без пропущенных голов всегда в плюс. Для нашей команды такой результат достаточно плохой.

– Удаление центрального защитника Грама по делу?

– Мне бы не хотелось комментировать решение главного арбитра этой встречи. Повтор этого эпизода я еще не видел.

– Какое сейчас настроение у футболистов "Шахтера" в конце сезона?

– Рабочее настроение у нас сейчас.

– В ближайшую среду "Шахтер" сыграет в финале Кубка Украины с киевским "Динамо". Смогут ли "горняки" выиграть этот трофей?

– Будем бороться, и будем пытаться победить”, – сказал Фесюн.