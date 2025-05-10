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"Рабочое": голкипер Шахтера рассказал о настроении дончан в конце сезона
"Горняки" имеют еще шанс на трофей
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн прокомментировал нулевую ничью в матче против "Зари".
“ – Кирилл, вы сыграли вничью с "Зарей" 0:0 Как бы ты оценил результат этой встречи?
– Для вратаря поединок без пропущенных голов всегда в плюс. Для нашей команды такой результат достаточно плохой.
– Удаление центрального защитника Грама по делу?
– Мне бы не хотелось комментировать решение главного арбитра этой встречи. Повтор этого эпизода я еще не видел.
– Какое сейчас настроение у футболистов "Шахтера" в конце сезона?
– Рабочее настроение у нас сейчас.
– В ближайшую среду "Шахтер" сыграет в финале Кубка Украины с киевским "Динамо". Смогут ли "горняки" выиграть этот трофей?
– Будем бороться, и будем пытаться победить”, – сказал Фесюн.
Сейчас “Шахтер” идет на третьем месте УПЛ. Шансы на чемпионство "горняки" уже потеряли, а разрыв от второй "Александрии" составляет пять очков.
Следующий матч дончане проведут в среду, 14 мая, против "Динамо" в рамках финала Кубка Украины.
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