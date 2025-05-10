УПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?

УПЛ. 28-й тур

10.05.2025. Стадион "Ворскла" (Полтава)

Главный арбитр: К. Заброда (Киев)

"Ворскла" - "Черноморец" 1:2

"Ворскла": Исенко - Бацула (Пасич Е. 62), Павлюк, Хрипчук, Крупский - Салабай (Островский 72), Пердута (к), Скляр, Кане - Ндукве, Иеде (Малыш 62)

"Черноморец": Рудько - Ракицкий, Джарджу, Скиба - Райан, Мустафаев (Габелок 80), Сигеев (Ермаков 66), Когут (Робакидзе 80), Бутко (к) - Попов (Шевцов 66), Хобленко (Пшеничнюк 90).

Предупреждения: Карлос 8, Сигеев 47, Островский 74, Скляр 80 - Хобленко 77

Голы: Ндукве 43 - Хобленко 77, Джарджу 82

Матч с "Ворсклой" выглядел для «Черноморца» чуть ли не как последний спасительный круг (учитывая, что остались поединки с "Динамо“ и "Александрией"). Напомним, что обе команды находятся внизу турнирной таблицы. Особенно очки нужны были одесситам, которые имели на 7 баллов меньше полтавчан и последнее место.

В целом игра команд вполне отражала их положение в таблице. Столько брака, неточных передач, что вообще спрашиваешь, действительно ли это коллективы из высшего дивизиона? Будто возникает обычная ситуация, а игрок пасует непонятно как.

Прессинг, который применяли и полтавчане, и одесситы, заставлял футболистов быстрее прощаться с мячом. Преимущественно игроки выбирали в таких ситуациях длинные передачи черт знает куда. Чтобы выбить подальше.

Единственный опасный момент в первом тайме - гол. И возник он, нечему удивляться, после очередных ошибок. Сначала неточный пас отдал Скиба, дальше уже неудачно отдал на Рудько Джарджу... Этим воспользовался Ндукве, переправив мяч в пустые ворота.

От "Черноморца" за 45 минут мы увидели только 1 удар. Напомним, команде сегодня нужна была победа. Полный ужас, а не игра от одесситов.

Во втором тайме "Ворскла" почему-то отдала мяч сопернику, и надеялась, что отобьется. Очень странное решение, ведь одесская команда была просто таки мертвой. И за это хозяева поплатятся.

Конечно, когда у тебя мяч чуть ли не все 45 минут, то какие-то моменты и возникнут. Был опасный удар Когута, был выстрел Мустафаева в стойку ... Соперник дает возможность это делать, так почему бы и нет?

На 77-й минуте "Черноморец" сравнял счет. Хобленко выиграл верховую борьбу у Хрипчука и воспользовался подачей Бутко с правого фланга. Через 5 минут полтавчане вынимали еще один мяч. Хорошо разыграли штрафной одесситы. Ракицкий навесил в штрафную, Скиба головой переправил в сторону Джарджу, а дальше имеем 1:2.

Команда Кучера приобретает критически важные 3 очка. У нее теперь 21 балл, а у "Ворсклы" - 25. Многое зависит от результатов других команд и предстоящих матчей этих команд. Будем следить!