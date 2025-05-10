Одесситы сами себе привезли. Ворскла открыла счет в матче против Черноморца – ВИДЕО

В матче 28 тура чемпионата Украины "Ворскла" встречается с "Черноморцем". Счет во встрече был открыт на 43-й минуте поединка.

Защитник одесситов Евгений Скиба пытался отдать передачу, но обрезался. Его партнер по защите Джарджа не смог исправить ошибку и проиграл борьбу Ндукве. Нападающий в итоге переиграл Рудька дальним ударом.

Это третий гол Дениса в последних четырех матчах. В этом сезоне он отличился четыре раза.

За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.