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Одесситы сами себе привезли. Ворскла открыла счет в матче против Черноморца – ВИДЕО
В самую раздевалку
Фото: ФК Звягель
В матче 28 тура чемпионата Украины "Ворскла" встречается с "Черноморцем". Счет во встрече был открыт на 43-й минуте поединка.
Защитник одесситов Евгений Скиба пытался отдать передачу, но обрезался. Его партнер по защите Джарджа не смог исправить ошибку и проиграл борьбу Ндукве. Нападающий в итоге переиграл Рудька дальним ударом.
Это третий гол Дениса в последних четырех матчах. В этом сезоне он отличился четыре раза.
За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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