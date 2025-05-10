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Битва за сохранение в УПЛ. Оболонь принимает ЛНЗ. Стартовые составы на матч

Премьер-лига

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени

Битва за сохранение в УПЛ. Оболонь принимает ЛНЗ. Стартовые составы на матч

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В 28-м туре УПЛ встречаются "Оболонь" и "ЛНЗ".

Сергей Щищенко выбрал следующий стартовый состав:

Марченко - Ильин, Карась, Приймак, Дубко, Осман - Витенчук, Курко, Черненко - Близниченко, Устименко

Роман Григорчук выставил таких 11 игроков:

Кучеренко - Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря - Пасич. Кушниренко, Танковский, Топалов - Тилль, Яшари.

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К матчу "Оболонь" занимает 12-е место в турнирной таблице, "ЛНЗ" - 13-й. У обеих команд по 28 баллов.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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