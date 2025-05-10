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Камбек? Под конец матча Черноморец сравнял счет против Ворсклы и вышел вперед – ВИДЕО

Премьер-лига

Автор гола отреагировал очень эмоционально

Камбек? Под конец матча Черноморец сравнял счет против Ворсклы и вышел вперед – ВИДЕО

instagram.com/fcchornomorets

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" и "Черноморец" играют очный матч в рамках 28 тура чемпионата Украины.

На 77-й минуте одесситы сравняли счет в поединке. После атаки центром от "моряков" мяч пошел на правый фланг. Оттуда Богдан Бутко подал в центр, а Алексей Хобленко головой отправил мяч в ворота.

Для нападающего этот гол стал третьим в текущем сезоне. В общей сложности на его счету 26 проведенных матчей. Отметим, что после точного удара во время празднования Хобленко начал апеллировать к арбитрам по предыдущим решениям. За это он получил желтую карточку.

Прошло пять минут и счет стал 1:2 в пользу "Черноморца". Одесситы реализовали стандарт: гол забил защитник Джарджу.

За завершением поединка следите в текстовой прямой трансляции от UA-Football.

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